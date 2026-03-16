Motociclista que atropelló a adulto mayor de 90 años irá a prisión mientras avanza proceso

Luis Ramírez Barrera, de 90 años, murió tras ser atropellado en Engativá; el implicado fue enviado a prisión. Foto: Archivo particular

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Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Brayan González Pacheco, el motociclista que atropelló y causó la muerte de Luis Ramírez Barrera, un adulto mayor, de 90 años, en la localidad de Engativá.

La decisión la adoptó luego de escuchar a la Fiscalía, ente que concluyó que las medidas menos restrictivas —como presentarse periódicamente ante autoridades o el uso de vigilancia electrónica— no garantizaban que el implicado compareciera ante la justicia, pese a que no contaba con antecedentes penales.

El caso ocurrió en la carrera 132 con calle 63C, donde el adulto mayor fue embestido por una motocicleta. Según los reportes preliminares, el conductor presuntamente se encontraba en estado de embriaguez al momento del siniestro.

Fiscalía pidió una medida más estricta

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que las medidas privativas de la libertad solo pueden imponerse cuando se demuestra que las alternativas menos restrictivas no son suficientes para cumplir los fines del proceso penal.

Por esa razón, el ente acusador expuso primero las medidas contempladas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, entre ellas:

vigilancia electrónica

presentarse periódicamente ante autoridades

prohibición de salir del país

prohibición de acudir a determinados lugares

prohibición de comunicarse con ciertas personas

caución económica

restricciones de movilidad en determinados horarios

suspensión temporal de cargos o profesiones

Sin embargo, la Fiscalía señaló que la mayoría de estas medidas dependen de la voluntad del procesado para cumplirlas, pues se formalizan mediante la firma de un acta en la que el imputado se compromete a acatar ciertas obligaciones.

Según el ente acusador, en este caso no había garantías suficientes de que el implicado cumpliera esas condiciones. La Fiscalía argumentó que uno de los elementos que pone en duda esa voluntad es el presunto irrespeto por normas básicas de convivencia, como conducir bajo los efectos del alcohol.

Además, indicó que tras el accidente el conductor habría intentado abandonar el lugar, lo que obligó a la comunidad a retenerlo hasta la llegada de la Policía. También se mencionó que posteriormente habría intentado autolesionarse y amenazado con quitarse la vida, lo que, según la Fiscalía, evidencia un comportamiento que podría afectar el desarrollo del proceso judicial.

Por estas razones, el ente acusador concluyó que ni las medidas no privativas de la libertad ni una eventual detención domiciliaria garantizaban plenamente la comparecencia del implicado, por lo que solicitó la detención preventiva en establecimiento carcelario.

La Fiscalía sostuvo que la solicitud cumple con los requisitos exigidos por la ley: inferencia razonable de autoría, riesgo de no comparecencia y criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

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Defensa cuestionó la decisión

Durante la audiencia, el abogado defensor aseguró que su cliente no tiene antecedentes penales, cuenta con arraigo laboral y familiar y trabaja en el sistema de transporte público. También solicitó que se tengan en cuenta posibles factores psicológicos relacionados con la reacción del implicado tras el accidente.

El defensor sostuvo que el hecho de que el conductor se moviera del lugar del siniestro podría explicarse por una reacción humana ante una situación traumática, y no necesariamente como una intención de evadir la justicia.

Además, cuestionó que la gravedad del caso y su difusión en redes sociales y medios de comunicación hayan influido en la decisión judicial.

Fiscalía respondió a los argumentos de la defensa

La Fiscalía rechazó esas afirmaciones y aseguró que la decisión no responde a presiones mediáticas, sino al análisis detallado realizado por el juez de primera instancia.

Según el ente acusador, el juez realizó un ejercicio de ponderación jurídica exhaustivo, evaluando tanto los argumentos de la Fiscalía como los de la defensa.

También sostuvo que la defensa centró gran parte de sus argumentos en cuestionar a la Fiscalía y no directamente la decisión judicial, lo que calificó como una estrategia procesal equivocada.

La Fiscalía reiteró que la medida de aseguramiento se solicitó por riesgo de fuga y no por riesgo de reiteración del delito, por lo que los antecedentes del implicado no eran el elemento central del análisis.

Juez concedió apelación

Tras escuchar a las partes, el Juzgado 76 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá decidió conceder el recurso de apelación presentado por la defensa. El juez explicó que algunos de los argumentos de la defensa sí cuestionaban aspectos de la decisión judicial, especialmente lo relacionado con la valoración del riesgo de no comparecencia. Por esta razón, el caso será revisado ahora por un juez penal del circuito, quien deberá decidir si mantiene o modifica la medida de aseguramiento.

El hecho que conmocionó al sector

El accidente ocurrió cuando Luis Ramírez Barrera intentaba cruzar la vía con su bastón. Cámaras de seguridad registraron el momento en que la motocicleta lo embistió. El adulto mayor fue trasladado al Hospital de Engativá, donde falleció debido a un trauma craneoencefálico.

La muerte del hombre generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes lo recuerdan como un artista pintor reconocido en el barrio. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso.

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