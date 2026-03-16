En video: ladrones roban cables en Normandía y amenazan con cuchillos a vecinos

Robos de cable de cobre encendieron la alerta en Normandía, pero lo que más preocupa a los vecinos es la reacción de los ladrones y la falta de presencia policial en el sector. Foto: Archivo Particular

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Vecinos del barrio Normandía, en la localidad de Engativá, alertan sobre robos recurrentes de cable de cobre en el sector, situación que ha generado preocupación entre los residentes y que en las últimas horas se viralizó en redes sociales, a través de denuncias de la comunidad.

De acuerdo con habitantes de la zona, varios individuos llegan a distintos puntos del barrio para arrancar cableado de la infraestructura eléctrica. Los residentes advierten que estos hechos no solo afectan los servicios públicos del sector, sino que también representan un riesgo para la seguridad de quienes viven en la zona.

Los residentes señalan que han llamado a la Policía en varias ocasiones para reportar estos hechos, pero afirman que, en algunos casos, las autoridades no llegan al lugar. Además, advierten que cuando algunos vecinos intentan reclamar o pedirles a los sospechosos que se retiren, los hombres reaccionan de forma agresiva y sacan cuchillos para intimidarlos.

De acuerdo con la comunidad, estas amenazas han generado temor entre los habitantes, quienes piden mayor presencia policial y controles en la zona, para frenar estos robos y evitar que la situación escale a hechos violentos.

#BOGOTÁ. Vecinos del b/Normandía loc/Engativá, denuncian que individuos la pasan robando cable de cobre en el sector. Que llaman a la Policía y no llegan y les dicen algo a los sujetos y van sacando cuchillo.



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Robo de cables provoca apagones y emergencias

El robo de cableado se repite en diferentes sectores de Bogotá y, en algunos casos, provoca incidentes graves. Un caso reciente ocurrió en el barrio La Ponderosa, en Puente Aranda, durante la madrugada del 16 de febrero de 2026. Allí, un hombre escaló hasta el segundo piso de una vivienda para manipular la red eléctrica e intentar robar cable de cobre.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre tocó los conductores y provocó chispas tras el contacto con la red. El sujeto recibió una fuerte descarga eléctrica, pero logró soltarse y escapar antes de que llegaran las autoridades.

El incidente también dejó sin servicio de energía a varios inmuebles del sector durante varias horas. Técnicos de Enel Colombia acudieron al lugar y restablecieron el servicio hacia las 3:00 de la tarde, luego de realizar trabajos de reparación en la red.

Un delito que pone en riesgo a toda la comunidad

Las autoridades advierten que robar cableado eléctrico pone en riesgo tanto a quienes cometen el delito como a los ciudadanos. Estas prácticas pueden provocar descargas eléctricas, incendios, daños en la infraestructura y cortes de servicios públicos, lo que afecta a viviendas, comercios y redes de energía.

Además, el hurto de cable suele estar ligado a la venta ilegal de cobre, un material que tiene alto valor en el mercado informal y que impulsa este tipo de delitos en distintas zonas de la ciudad.

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