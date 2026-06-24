Violencia contra agentes de tránsito no cede: 47 funcionarios han sido agredidos en 2026

Las situaciones reportadas incluyen amenazas, ataques físicos, agresiones verbales e intimidaciones durante operativos de control realizados en distintos puntos de la ciudad. Foto: Cortesía

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Las agresiones contra agentes de tránsito continúan encendiendo las alarmas en Bogotá. Un nuevo caso ocurrido en la localidad de Engativá volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los funcionarios encargados de regular la movilidad y hacer cumplir las normas en las vías de la ciudad.

El hecho fue denunciado por el concejal David Saavedra, quien dio a conocer un video en el que se observa cómo varios motociclistas rodean e intimidan a agentes civiles de tránsito durante un procedimiento de control. En las imágenes también se evidencia cómo uno de los involucrados intenta agredir con un arma blanca a uno de los funcionarios.

La situación ocurrió en el barrio El Muelle, durante un operativo adelantado en la calle 66A con carrera 103.

De acuerdo con los reportes conocidos por el cabildante, uno de los motociclistas desatendió la orden de pare impartida por los agentes y terminó atropellando a uno de los funcionarios. Posteriormente, habría agredido físicamente a otro servidor público.

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El caso se suma a una tendencia que preocupa a las autoridades distritales. Según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, con corte al 17 de junio de 2026, se habían registrado 37 casos de agresión contra agentes de tránsito en Bogotá, dejando un saldo de 47 funcionarios afectados durante procedimientos en vía.

Además, estos hechos han derivado en la captura en flagrancia de 25 ciudadanos por agresiones contra servidores públicos.

Las situaciones reportadas incluyen amenazas, ataques físicos, agresiones verbales e intimidaciones durante operativos de control realizados en distintos puntos de la ciudad.

Ante este panorama, Saavedra hizo un llamado a la Administración Distrital, a la Secretaría de Movilidad y a la Policía Metropolitana para fortalecer los mecanismos de protección y respuesta frente a este tipo de situaciones.

“No podemos permitir que quienes trabajan por el orden y la seguridad vial de Bogotá tengan que cumplir sus funciones bajo amenazas o violencia. Agredir a un agente de tránsito es atacar la institucionalidad y el respeto por la autoridad”, afirmó el concejal.

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