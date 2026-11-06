La recomendación básica es pedir ayuda, proteger el lugar y no improvisar maniobras. Un informe del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) explica qué puede…

Ver a un motociclista caer en la calle suele producir una reacción inmediata: varias personas se acercan, intentan levantarlo, quitarle el casco o llevarlo rápido a un centro médico. Pero, si la persona está consciente y respira con normalidad, moverla sin necesidad puede empeorar una lesión que todavía no se ve.

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Motociclistas son el 49 % de las víctimas fatales en Bogotá: qué hacer tras un accidente

La recomendación básica es pedir ayuda, proteger el lugar y no improvisar maniobras. Un informe del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) explica qué puede hacer un ciudadano mientras llega la ambulancia y cuáles son los errores que conviene evitar.

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1. Antes de acercarse, verifique que el lugar sea seguro

Lo primero no es tocar al herido. Revise si hay tráfico circulando, derrame de combustible, fuego, cables eléctricos o cualquier otro riesgo que pueda convertir el accidente en una emergencia mayor.

Después, llame a la Línea 123 e informe la dirección exacta, el sentido de la vía, cuántas personas están involucradas y si alguna quedó atrapada. Si hay más personas en el lugar, pida ayuda para alertar a los conductores y facilitar el paso de la ambulancia.

2. No lo levante ni lo ponga a caminar

Una persona puede hablar, estar despierta e incluso insistir en que quiere ponerse de pie, pero eso no descarta una fractura o una lesión en la columna. Por eso, si respira normalmente y no está expuesta a un peligro inmediato, lo más seguro es mantenerla quieta y esperar al personal de salud.

Moverla para sentarla en un andén, subirla a un carro o “acomodarle” una pierna puede aumentar el daño en huesos, músculos, vasos sanguíneos o nervios. La excepción es un riesgo inminente, como un incendio, un vehículo sin control o una zona donde pueda ser atropellada.

3. No retire el casco por comodidad

El casco debe permanecer puesto si la persona está consciente y respira con normalidad. Quitarlo sin técnica puede mover el cuello y agravar una lesión cervical.

Solo debe considerarse retirarlo si impide que la persona respire o si es indispensable para iniciar maniobras de reanimación. En ese escenario, la recomendación es seguir las indicaciones del operador de la Línea 123 mientras llega ayuda profesional.

4. Si hay sangrado, haga presión; no retire objetos incrustados

Cuando existe un sangrado externo importante, se puede aplicar presión firme y continua con una gasa o tela limpia. Si es posible, use guantes para evitar el contacto directo con sangre.

No retire objetos incrustados ni trate de enderezar una extremidad. Aunque la herida o el brazo lesionado generen impacto, manipularlos puede agravar el sangrado o causar una lesión adicional.

5. Si no responde y no respira normalmente, siga instrucciones para iniciar RCP

Si la persona no responde, no respira o solo jadea, informe esa condición a la Línea 123 e inicie reanimación cardiopulmonar siguiendo las instrucciones del operador.

La American Heart Association recomienda hacer compresiones fuertes y rápidas en el centro del pecho, a un ritmo de entre 100 y 120 por minuto, permitiendo que el tórax vuelva a su posición después de cada presión. La maniobra debe continuar hasta que la persona reaccione o llegue personal entrenado.

Los motociclistas son casi la mitad de las víctimas fatales en Bogotá

La orientación cobra relevancia en una ciudad donde los motociclistas siguen siendo el grupo más afectado por los siniestros viales. Con corte al 31 de agosto de 2026, el 49 % de las personas fallecidas en las vías de Bogotá se movilizaba en moto, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

Además, entre enero y septiembre las muertes por siniestros viales aumentaron cerca de 25 % frente al mismo periodo de 2025. Los jóvenes entre 18 y 30 años fueron identificados por el Distrito como el grupo con mayor vulnerabilidad.

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Las primeras decisiones de quienes presencian un choque pueden marcar la diferencia. Pedir ayuda, evitar movimientos innecesarios y dar información precisa al personal de emergencias es más útil que intentar resolver por cuenta propia lesiones que no se pueden valorar en la calle.

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