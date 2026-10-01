 

Publicidad

Movilidad en Bogotá

En Vivo

Movilidad 1 de octubre 2026: se normaliza el tráfico en la U. Distrital, sede tecnológica

Para planear mejor su ruta este 1 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
SMovilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: El Espectador

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este (día) de (mes) y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

01 de octubre de 2026 – 10:49 a. m.

Movilizaicón U. Distrital sede tecnológica

En sentido occidente – oriente, en la avenida Villavicencio, grupo de manifestantes bloquean paso vehicular, rutas alimentadoras Candelaria, Casa Linda, Sierra Morena y Potosí, hacen retorno. También desvían servicios zonales.

01 de octubre de 2026 – 10:06 a. m.

Movilización Carrera septima

Se presenta manifestación en la carrera 7 con calle 32, sentido norte – sur y afectación vial en el carril.

Actualización clave 01 de octubre de 2026 – 06:00 a. m.

Pico y placa para hoy

placa para hoy Para este 1 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5.. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Actualización clave 01 de octubre de 2026 – 04:30 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Así va la movilidad en Bogotá

Bogotá hoy

Movilidad en Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Pico y Placa para hoy

Transmilenio
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido