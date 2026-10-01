SMovilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Movilidad 1 de octubre 2026: se normaliza el tráfico en la U. Distrital, sede tecnológica Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este (día) de (mes) y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

En sentido occidente – oriente, en la avenida Villavicencio, grupo de manifestantes bloquean paso vehicular, rutas alimentadoras Candelaria, Casa Linda, Sierra Morena y Potosí, hacen retorno. También desvían servicios zonales.

Publicidad

Se presenta manifestación en la carrera 7 con calle 32, sentido norte – sur y afectación vial en el carril.

placa para hoy Para este 1 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5.. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

El sistema empieza operación con normalidad.