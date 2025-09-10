Movilidad, 10 de septiembre: anuncian cierre total en Vía al Llano por 72 horas

El peaje de Pipiral solo se permite el paso a quienes, desde Villavicencio, tienen como destino los municipios de Guayabetal, Quetame y Cáqueza. Para quienes tengan como destino Bogotá o Chipaque, la recomendación sigue siendo tomar la como vía alterna la Transversal del Sisga. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 10 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

En medio de la contingencia en la Vía al Llano, este miércoles la concesionaria del corredor, informó: “Coviandina iniciará este miércoles los trabajos de mejoramiento del carreteable de la vía antigua ubicado entre el K18+340 y el K18+980 con un tiempo estimado de 48 a 72 horas como máximo con cierre total del sector, lo que permitirá ejecutar labores de inspección de la zona, levantamiento topográfico, mejoramiento de la subrasante y colocación de carpeta asfáltica en puntos específicos, demarcación horizontal”.

Boletín de prensa. La variante en el K18+000 de la vía Bogotá – Villavicencio, requerirá cierre total por un espacio de 48 a 72 horas para su adecuación. pic.twitter.com/9cVqaycpcO — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 10, 2025

Pico y placa para hoy Para este miércoles 10 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.