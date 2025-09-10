No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Movilidad, 10 de septiembre: anuncian cierre total en Vía al Llano por 72 horas

Para planear mejor su ruta este 10 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza el cierre en la Vía al Llano y la movilidad en Bogotá.

10 de septiembre de 2025 - 11:23 a. m.

Actualizaciones clave

El peaje de Pipiral solo se permite el paso a quienes, desde Villavicencio, tienen como destino los municipios de Guayabetal, Quetame y Cáqueza. Para quienes tengan como destino Bogotá o Chipaque, la recomendación sigue siendo tomar la como vía alterna la Transversal del Sisga.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 10 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 6 horas

Cierre en la Vía al Llano

En medio de la contingencia en la Vía al Llano, este miércoles la concesionaria del corredor, informó: “Coviandina iniciará este miércoles los trabajos de mejoramiento del carreteable de la vía antigua ubicado entre el K18+340 y el K18+980 con un tiempo estimado de 48 a 72 horas como máximo con cierre total del sector, lo que permitirá ejecutar labores de inspección de la zona, levantamiento topográfico, mejoramiento de la subrasante y colocación de carpeta asfáltica en puntos específicos, demarcación horizontal”.

Actualización claveHace 6 horas

Pico y Placa hoy

Pico y placa para hoy Para este miércoles 10 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio arranca servicio

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Actualizaciones clave

