Movilidad 17 de febrero: alta congestión en la calle 80 hacia el occidente

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 17 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 17 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Se registra tránsito lento por alto flujo vehicular en la Calle 80 hacia el occidente. Grupo Guía realiza maniobras de agilización de tráfico en las carreras 120, 119, 114, 107 y 102.

El sistema empieza operación con normalidad.