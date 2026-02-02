Movilidad 2 de febrero: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Escucha este artículo
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 2 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y placa para hoy
Para este 2 de febrero, la restricción aplica para vehículos (pares o impares). Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1-2-3-4 y 5.
Transmilenio empieza operación
El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.