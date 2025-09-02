Movilidad 2 de septiembre: camión chocó contra señal de altura en Puente Aranda

Carril prioritario o preferencial para buses del SITP y Transmilenio en la carrera séptima de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 2 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 2 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Al momento hay alta congestión entre las calles 38 y 42 sur con Av. Cali.

A la hora se presentan problemas con el funcionamiento de semáforos a la salida del Portal Américas, lo que ha generado demoras en algunos servicios.

Se presenta novedad vial en la localidad de Puente Aranda, camión colisiona contra estructura metálica en la Av. Centenario con calle 53, sentido occidente-oriente. Autoridades en el punto. Tránsito lento en el sector. Algunas rutas de TransMiZonal pueden presentar retrasos en su operación. Tres personas resultaron heridas.

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.