Movilidad 2 de septiembre: camión chocó contra señal de altura en Puente Aranda

Para planear mejor su ruta este 2 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
02 de septiembre de 2025 - 11:32 a. m.
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 2 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 2 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Actualización claveHace 5 horas

Trancones y tráfico lento en la Av. Ciudad de Cali

Al momento hay alta congestión entre las calles 38 y 42 sur con Av. Cali.

Actualización claveHace 5 horas

Problemas de congestión en el Portal Américas

A la hora se presentan problemas con el funcionamiento de semáforos a la salida del Portal Américas, lo que ha generado demoras en algunos servicios.

Actualización claveHace 5 horas

Choque de camión contra señal semafórica

Se presenta novedad vial en la localidad de Puente Aranda, camión colisiona contra estructura metálica en la Av. Centenario con calle 53, sentido occidente-oriente. Autoridades en el punto. Tránsito lento en el sector. Algunas rutas de TransMiZonal pueden presentar retrasos en su operación. Tres personas resultaron heridas.

Actualización claveHace 7 horas

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.

