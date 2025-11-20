Movilidad 20 de noviembre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Obras del Metro de Bogotá, a la altura de la Av. Caracas entre calles 26 y 28. Foto: Óscar Pérez

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 20 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 20 de noviembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Se presenta falla semafórica en la intersección de la Autosur con calle 29A Sur.

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.