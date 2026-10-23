Movilidad 23 de octubre: se normaliza tránsito de Transmilenio en la avenida Caracas

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Para planear mejor su ruta este (día) de (mes), El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este (día) de (mes) y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Se normaliza operación en la Avenida Caracas
Los servicios H17 y H13 retoman su trazado habitual.
Transmilenio desvía rutas por congestión en la avenida Caracas
Una novedad operativa en la avenida Caracas con calle 2 genera afectaciones en el servicio de TransMilenio, en sentido norte-sur, con posibles retrasos en algunos recorridos. Para aliviar la congestión en la troncal Caracas Sur, las rutas H27 y H13 activaron desvíos por la avenida NQS. Los usuarios de estos servicios podrían experimentar mayores tiempos de desplazamiento.
Se normaliza tráfico en la carrera 13
Se dispersa manifestación de la carrera 13, pero los participantes se desplazan hacia la carrrera Séptima. Las rutas de TransMiZonal desactivan desvíos en la calle 45, pero los servicios duales en sentido norte – sur desvían.
Pico y placa para hoy
placa para hoy Para este (día) de (mes), la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.
Transmilenio empieza operación
El sistema empieza operación con normalidad.