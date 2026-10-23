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Movilidad 23 de octubre: se normaliza tránsito de Transmilenio en la avenida Caracas

Para planear mejor su ruta este (día) de (mes), El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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Para planear mejor su ruta este (día) de (mes), El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
SMovilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: El Espectador

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este (día) de (mes) y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 23 de octubre de 2026 – 08:33 p. m.

Se normaliza operación en la Avenida Caracas

Los servicios H17 y H13 retoman su trazado habitual.

Actualización clave 23 de octubre de 2026 – 06:42 p. m.

Transmilenio desvía rutas por congestión en la avenida Caracas

Una novedad operativa en la avenida Caracas con calle 2 genera afectaciones en el servicio de TransMilenio, en sentido norte-sur, con posibles retrasos en algunos recorridos. Para aliviar la congestión en la troncal Caracas Sur, las rutas H27 y H13 activaron desvíos por la avenida NQS. Los usuarios de estos servicios podrían experimentar mayores tiempos de desplazamiento.

23 de octubre de 2026 – 08:16 a. m.

Se normaliza tráfico en la carrera 13

Se dispersa manifestación de la carrera 13, pero los participantes se desplazan hacia la carrrera Séptima. Las rutas de TransMiZonal desactivan desvíos en la calle 45, pero los servicios duales en sentido norte – sur desvían.

Actualización clave 23 de octubre de 2026 – 06:00 a. m.

Pico y placa para hoy

placa para hoy Para este (día) de (mes), la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

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Actualización clave 23 de octubre de 2026 – 04:30 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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