Movilidad 25 de febrero: camión cisterna volcado en vía Zipaquirá - Cajicá genera trancón

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 25 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 25 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Un camión cisterna que se volcó en la vía que conecta a Zipaquirá con el municipio de Cajicá genera un fuerte trancón en el acceso a Bogotá por la sabana centro y la autopista Norte. Se registra congestión de hasta 45 minutos para quienes ingresan y salen de la ciudad por este corredor.

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.