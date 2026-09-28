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Movilidad 28 de septiembre: Lluvias aisladas en el sur y occidente de Bogotá

Para planear mejor su ruta este 28 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
28 de septiembre de 2026 – 06:21 a. m.
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
SMovilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: El Espectador

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 28 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

28 de septiembre de 2026 – 07:06 a. m.

Lluvias en algunos sectores de Bogotá

Se registran lloviznas ligeras en las localidades de Chapinero, San Cristobal, Fontibón y Ciudad Bolivar.

Actualización clave 28 de septiembre de 2026 – 06:11 a. m.

Pico y placa para hoy

placa para hoy Para este 28 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Actualización clave

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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