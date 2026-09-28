SMovilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Movilidad 28 de septiembre: Lluvias aisladas en el sur y occidente de Bogotá Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 28 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Se registran lloviznas ligeras en las localidades de Chapinero, San Cristobal, Fontibón y Ciudad Bolivar.

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placa para hoy Para este 28 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

El sistema empieza operación con normalidad.