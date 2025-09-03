Movilidad 3 de septiembre: nueva jornada de congestiones en la carrera 50

Carril prioritario o preferencial para buses del SITP y Transmilenio en la carrera séptima de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 3 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y placa para hoy
Para este 3 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.
Actualización claveHace 6 horas
Congestión en Puente Aranda genera afectación a Transmilenio
- Puente Aranda, intersección de calle 50, a la altura de la estación Grafiti los buses están represados debido a la alta congestión vehicular de la intersección. Personal en el punto agilizando paso de vehículos.
- En Zona Américas se mantiene la congestión vehicular en la avenida Cali con avenida Las Américas, personal en el punto agilizando paso de buses de TransMilenio.
