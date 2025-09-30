Movilidad 30 de septiembre: cierre preventivo en vía al Llano

Así luce la vía Bogotá-Villavicencio luego del cierre total decretado por el Ministerio de Transporte. Foto: Cristian Garavito

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 30 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad, el pico y placa para hoy, qué vías están cerradas, rutas alternas, cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 30 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Continúa cierre preventivo k0+000, k35+000, k44+000 Btá - Vcio y en el k82+600 Vcio - Btá, debido a manifestaciones de la comunidad en el K59+000 Guayabetal. Tráfico en la variante del K18+000 en sentido Vcio - Btá hasta las 7:00 a.m. Lluvias en la vía.

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.