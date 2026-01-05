Logo El Espectador
Movilidad 5 de enero: bloqueos afectan el transporte público en Usme

Para planear mejor su ruta este 5 de enero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
05 de enero de 2026 - 12:08 p. m.
Tiene una longitud total de 322,58 metros, incluyendo las plataformas. Además, construyeron 7.250 metros cuadrados de espacio público y 26.517 metros cuadrados de zonas verdes.
Foto: IDU
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 5 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad, el pico y placa para hoy, qué vías están cerradas, rutas alternas, cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 5 de enero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Actualización claveHace 5 horas

Bloqueos en Usme afectan la circulación de Transmilenio

Av. Caracas con calle 111 sur

A la hora se presenta manifestación en este sector, lo que genera afectación en las siguientes rutas de TransMiZonal: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723.

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
