Movilidad 5 de enero: bloqueos afectan el transporte público en Usme

Tiene una longitud total de 322,58 metros, incluyendo las plataformas. Además, construyeron 7.250 metros cuadrados de espacio público y 26.517 metros cuadrados de zonas verdes. Foto: IDU

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 5 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad, el pico y placa para hoy, qué vías están cerradas, rutas alternas, cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 5 de enero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Av. Caracas con calle 111 sur

A la hora se presenta manifestación en este sector, lo que genera afectación en las siguientes rutas de TransMiZonal: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723.