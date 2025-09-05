No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Movilidad en Bogotá

En VivoActualizado hace 1 hora

Movilidad 5 de septiembre: congestión en el Portal Américas

Para planear mejor su ruta este 5 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
05 de septiembre de 2025 - 12:21 p. m.

Actualizaciones clave

La instalación de resaltos fue una de las principales acciones que hicieron que Bogotá ganara
La instalación de resaltos fue una de las principales acciones que hicieron que Bogotá ganara
Foto: Secretaría de Movilidad
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 5 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 5 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Actualización claveHace 6 horas

Congestión Av. Américas

l equipo de atención en vía en el Portal Américas informa a los usuarios sobre las posibles afectaciones o retrasos en algunos servicios de alimentación.

La ruta FF425 Circular Timiza y los servicios de TransMiZonal FF425, 8-10, FL416, FG414, FL416, GG525 y GL508 siguen sin prestar servicio temporalmente.

Recuerda mantener recargada tu tarjeta tullave, seguir los canales de información oficiales de TransMilenio y planear tus viajes en la TransMiApp.

Hace 6 horas

 Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá Hoy

Bogotá hoy

Movilidad en Bogotá

Así va la movilidad en Bogotá

Pico y Placa para hoy

Transmilenio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar