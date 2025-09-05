Movilidad 5 de septiembre: congestión en el Portal Américas

La instalación de resaltos fue una de las principales acciones que hicieron que Bogotá ganara Foto: Secretaría de Movilidad

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 5 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 5 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

l equipo de atención en vía en el Portal Américas informa a los usuarios sobre las posibles afectaciones o retrasos en algunos servicios de alimentación.

La ruta FF425 Circular Timiza y los servicios de TransMiZonal FF425, 8-10, FL416, FG414, FL416, GG525 y GL508 siguen sin prestar servicio temporalmente.

Recuerda mantener recargada tu tarjeta tullave, seguir los canales de información oficiales de TransMilenio y planear tus viajes en la TransMiApp.

El sistema empieza operación con normalidad.