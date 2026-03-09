Publicidad

Movilidad 9 de marzo: trancón en la autopista Norte por siniestro vial

Para planear mejor su ruta este 9 de marzo, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
09 de marzo de 2026 - 12:50 p. m.

Actualizaciones clave

Puente y estación Granja Cra 77 de la troncal calle 80 de TransMilenio, considerada una de las más extensas del sistema
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 9 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 9 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Actualización claveHace 5 horas

Siniestro vial en la autopista Norte

Se presenta congestión vehicular en el corredor de la Autopista Norte, en sentido Norte-Sur, por novedades viales, en:

- Siniestro entre dos automóviles, Autopista Norte con Calle 141, N-S.

- Siniestro entre dos automóviles, Autopista Norte con Calle 207, N-S.

- Siniestro múltiple, Autopista Norte con Calle 153, N-S.

Hace 6 horas

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Actualizaciones clave

