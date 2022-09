Movilidad en Bogotá: así está el tráfico este 23 de septiembre

Foto: El Espectador

Tras la jornada del Día sin Carro, Bogotá vuelve a la normalidad vial, con sus trancones y dificultades. Y, ahora, con el arranque de una nueva temporada invernal y la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta y llegar a tiempo a su destino, a continuación les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; la operación de Transmilenio; qué vías cerradas; rutas alternas, y las principales novedades viales en las vías de la ciudad.

Para este viernes 23 de septiembre, al ser fecha impar, los vehículos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9 no podrán circular por la ciudad, salvo que haya pagado la excepción del pico y placa solidario o esté inscrito en el programa de carro compartido. De no ser así, les recordamos que la restricción empieza a las 6:00 a.m. y termina a las 9:00 p.m.

El sistema empieza operación con normalidad.

Como parte de las obras en la ciudad, hay una serie de cierres viales permanentes.