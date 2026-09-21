Movilidad en Bogotá: así están las vías para este 21 de septiembre

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 21 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Choque en la Autopista Sur
Choque en la Autopista Sur con 61, entre un tractocamión contra un vehículo particular. en la localidad de Tunjuelito.
Pico y placa para hoy
Para este 21 de septiembre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0 . Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.
Transmilenio empieza operación
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.