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Movilidad en Bogotá: así están las vías para este 21 de septiembre

Para planear mejor su ruta este 21 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
21 de septiembre de 2026 – 06:50 a. m.
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 21 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Choque en la Autopista Sur

Choque en la Autopista Sur con 61, entre un tractocamión contra un vehículo particular. en la localidad de Tunjuelito.

Actualización clave

Pico y placa para hoy

Para este 21 de septiembre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0 . Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Actualización clave

Transmilenio empieza operación

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador. amrodriguez@elespectador.com
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