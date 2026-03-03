Bloqueos en la Av. Caracas con calle 72 colapsan Transmilenio: ¿por qué protestan?

Comerciantes y residentes de Chapinero reclaman una vez más a la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Redes sociales

Los bloqueos de algunos comerciantes y residentes de barrios en Chapinero terminaron por colapsar este martes el sistema de transporte masivo en Bogotá.

Desde las 7:00 a. m., Transmilenio informó afectaciones en los servicios troncales por la Avenida Caracas y desvíos en la NQS, que terminaron por también retrasar la movilidad de al menos 41 mil pasajeros.

Ante la novedad, varias personas decidieron bajarse y caminar hacia sus destinos, en medio de un fuerte represamiento de buses troncales.

¿Cuáles son las razones de la protesta?

Con algunas pancartas y pitos, residentes y dueños de negocios aledaños a la construcción de la Primera Línea 1 del Metro presentaron un pliego de quejas a la Empresa Metro que van desde hechos de inseguridad, andenes destruidos, edificios con daños estructurales, escombros y acumulación de basura, quiebre de pequeños negocios, hasta lo que aseguran, son expropiaciones en el trámite de compra de predios.

“Estamos abandonados por la Alcaldía. La Empresa Metro no cumple lo que se pacta en las mesas de trabajo”, aseveró Luz Dary Samboní, líder del barrio Colombia Concepción Norte.

En diálogo con Blu Radio, el alcalde Carlos Fernando Galán rechazó los bloqueos y destacó que en esta zona han realizado 71 mesas de trabajo con la comunidad. “Si yo voy cada vez que 10 personas bloquean TransMilenio, imagínese cómo funcionaría Bogotá. Las instancias de diálogo existen y no hay razón para afectar a millones de personas”, sentenció.

Al lugar llegaron funcionarios de la Defensoría del Espacio Público y la Personería de Bogotá para atender los requerimientos en una nueva mesa de conversación que se espera inicie a las 10:00 a. m.

Cabe recordar que el Distrito, a través de la Secretaría de Desarrollo, avanza en apoyos económicos a comerciantes afectados por las obras. Esta iniciativa contempla una inversión de $6.000 millones que se entregarán a través de apoyos económicos directos de entre $3 y $10 millones por negocio. Los beneficios están dirigidos a personas naturales, micronegocios, micro, pequeñas y medianas empresas que sean propietarias o arrendatarias de un establecimiento comercial.

