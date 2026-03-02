A la cárcel sujetos señalados de fabricar explosivos para el Eln desde una vivienda de Usme

A estas advertencias se suma una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo que señala a Los Mártires como localidad en nivel de acción urgente. Además, diez localidades están en acción prioritaria y nueve en observación permanente, debido a disputas territoriales y riesgos para el ejercicio democrático. Foto: Ministerio de Defensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Harol Zuluaga Arroyabe, alias Plumilla y Gerson Hernández Flórez, se declararon culpables durante las audiencias de legalización de captura en su contra, realizada en las últimas horas.

Estos dos sujetos fueron capturados en flagrancia durante un reciente operativo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la DEA, en una vivienda del barrio Charalá, Usme.

Lea más: Concejo ya había alertado sobre presencia de ELN en Bogotá y pide medidas para elecciones

En el allanamiento fueron incautados contenedores metálicos, dos kilos de pólvora negra, piezas de lanzagranadas, munición, insumos químicos, metralla, equipos electrónicos y los cuadernos con anotaciones técnicas conocidas por este diario, donde se destacan mapas con referencias gráficas a una zona cercana a un batallón al sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, al parecer, estas personas estarían entregando elementos explosivos artesanales a grupos ilegales como el Eln que podrían haber estado destinados a generar alteraciones al orden público en el marco de la jornada electoral del 8 de marzo, hipótesis que aún es objeto de análisis.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Usaquén de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Cargos a los que se allanaron.

De esta manera, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural preventiva mientras transcurre el proceso penal en su contra.

Le puede interesar: Zonas seguras y consulta de placas: así pretende el Distrito evitar paseos millonarios

Bogotá concentra actualmente una de las competencias electorales más intensas del país: 247 candidaturas a la Cámara de Representantes —238 de ellas de personas que nunca han ocupado ese cargo— y más de un centenar de aspirantes al Senado con presencia activa en la capital. Para la MOE, esta alta densidad de campañas aumenta la exposición a tensiones y posibles hechos de violencia política.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.