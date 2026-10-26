Estudiantes de la U. Distrital realizan plantón en la Biblioteca Nacional

Biblioteca Nacional: los reclamos detrás del plantón Foto: Gustavo Torrijos

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 26 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Manifestantes realizan plantón sobre la Calle 26 entre Carreras 5 y 7, sin paso hacia el oriente. El servicio troncal de Transmilenio vuelve a operar con normalidad.

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A esta hora, un grupo de estudiantes llegan a la intersección de la carrera 13 con calle 26 en sentido occidente-oriente. La afectación sería temporal y tendría la intención de retornar a la Universidad Distrital.

Tras operaciones registradas en la tarde de este lunes, la Empresa Transmilenio informa que los servicios duales de Transmilenio retoman operación en la carrera séptima con calle 32.

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Para este 26 de octubre, la restricción aplica para vehículos 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad y, por el momento, no registra novedades que afecten la prestación del servicio. Los usuarios pueden consultar los canales oficiales del sistema para conocer posibles cambios en la operación durante la jornada.