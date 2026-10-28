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Movilidad en Bogotá en vivo: buses de TM vuelven al carril exclusivo en la NQS con 45

Para planear mejor su ruta este 28 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 28 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 28 de octubre de 2026 – 07:32 a. m.

Mejoran las condiciones de movilidad en la NQS

Mejoran las condiciones de movilidad a a la altura de la NQS con calle 45 sentido sur-norte superándose la novedad operativa, buses troncales vuelven al carril exclusivo.

Actualización clave 28 de octubre de 2026 – 06:53 a. m.

Manifestación en el sur de Bogotá obliga a desviar rutas de Transmilenio

Los habitantes de los barrios Los Alpes y Brisas del Volador, en Ciudad Bolívar, realizan un plantón que mantiene afectada la movilidad en la carrera 20 con calle 70D sur. La manifestación deja, hasta el momento, más de 7.000 usuarios afectados por los cambios en la operación del transporte público. Los buses de TransMiZonal y la ruta alimentadora 6-4 Paraíso mantienen los desvíos mientras continúa la protesta.

Actualización clave

Pico y placa para hoy

Para este 28 de octubre, la restricción aplica para vehículos (1, 2, 3, 4 y 5 ). Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (1 y 2)

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Actualización clave 28 de octubre de 2026 – 04:30 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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