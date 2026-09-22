Movilidad en Bogotá en vivo: así están las vías este 22 de septiembre

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 22 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y placa para hoy
Para este 22 de septiembre, la restricción aplica para vehículos 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.
Transmilenio empieza operación
Este martes 22 de septiembre, Transmilenio informó que el sistema opera con normalidad y sin novedades que afecten la prestación del servicio. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales para conocer posibles cambios durante la jornada.