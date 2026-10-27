Movilidad en Bogotá en vivo: así están las vías este 27 de octubre

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 27 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y placa para hoy
Para este 27 de octubre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.
Transmilenio empieza operación
Transmilenio informó que este martes 27 de octubre inició la jornada sin novedades que afecten la prestación del servicio en Bogotá. De acuerdo con el reporte de las 4:30 a. m., el sistema opera sin contratiempos. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales para mantenerse informados sobre posibles cambios durante el día.