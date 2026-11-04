Movilidad: manifestaciones en sedes de la U. Distrital son intervenidas por la UNDMO

Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 4 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Se reportan manifestaciones en sedes de la Universidad Distrital, en la Macarenca y en Ciudad Bolívar.

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Manifestación UD – Sede Tecnológica

Secrretaría de Gobierno informa: "la UNDMO mantiene la intervención en la zona mediante el uso de marcadoras y dispositivos aturdidores. Se registra la llegada de una tanqueta y el incremento del dispositivo de seguridad, debido a la actitud hostil de un grupo de personas, principalmente estudiantes, que realiza aproximaciones riesgosas al perímetro de intervención".

Universidad Distrital, sede Macarena (Santa Fe)

Secretaría de Gobierno informa: "persiste la confrontación entre la UNDMO y un grupo aislado que realiza lanzamientos de elementos incendiarios y explosivos no convencionales desde diferentes puntos del campus. La UNDMO mantiene las acciones de contención mediante agentes químicos, dispositivos aturdidores y marcadoras. También se reporta la salida de personas por el sector del parqueadero, desde donde lanzan nuevos elementos incendiarios. Ante esta situación, se despliega la tanqueta de agua a presión".

Transmilenio actualiza el reporte de manifestaciones:

Carrera 5 #15 – 82 : la manifestación termina y las rutas de TransmiZonal del sector desactivan desvíos

: la manifestación y las rutas de TransmiZonal del sector desactivan desvíos Carrera 3 con calle 26: por manifestación ajena a la operación, los servicios de TransmiZonal que transitan por este punto, implementan desvíos operativos temporales.

⏰ #TMAhora (2:31 p. m.)#Actualización



📍 ⁠Carrera 5 #15 – 82:



La manifestación termina y las rutas de TransMiZonal del sector desactivan desvíos ✅🚎



📍 Carrera 3 con calle 26:



🗣️⛔️ Por manifestación ajena a la operación, los servicios de TransMiZonal que transitan por… pic.twitter.com/IsYpaBrF2M — TransMilenio (@TransMilenio) November 4, 2026

Los servicios de movilidad reportan cierre preventivo por manifestación, en:

Av. Villavicencio con 69 al sur

Av. Villavicencio con 49 al norte

Toma ruta alterna: Av Boyacá.

Transmilenio reporta afectaciones a servicios Zonales debido a una manifestación en la carrera 5 con calle 15. "Por manifestación ajena a la operación, las rutas de TransMiZonal del sector activan desvíos operativos temporales".

⏰ #TMAhora (2:01 p. m.)#Actualización



📍 Carrera 5 #15 – 82:



🗣️⛔️ La manifestación ajena a la operación continúa.



Los servicios de TransMiZonal del sector siguen con desvíos operativos temporales 🚎⤵️ pic.twitter.com/X3fWbNXg4Y — TransMilenio (@TransMilenio) November 4, 2026

Continúa la manifestación en la carrera 51 con calle 58 sur, que mantiene las afectaciones en la operación de TransMiZonal durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre.

De acuerdo con el reporte de TransMilenio, 6.438 usuarios se encuentran afectados por la protesta. Los servicios zonales que circulan por el sector mantienen los desvíos temporales, por lo que se recomienda a los pasajeros prever mayores tiempos de desplazamiento.

Para este 4 de noviembre, la restricción aplica para vehículos 1, 2, 3, 4 y 5.. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4..

El sistema Transmilenio inició su operación este miércoles 4 de noviembre sin registrar novedades que afecten la prestación del servicio en Bogotá.

De acuerdo con el primer reporte del sistema, entregado a las 4:30 a. m., la operación transcurre sin contratiempos. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de TransMilenio para mantenerse informados sobre posibles cambios durante la jornada.