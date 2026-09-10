Movilidad en Bogotá este 10 de septiembre: así transcurre la jornada en las principales vías

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este (día) de (mes) y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Choque en la Avenida Ciudad de Cali
En la Avenida Ciudad de Cali se registra un choque de un tractocamión con un automóvil. Además, en el mismo corredor con calle 38 sur hay una falla semafórica, que ya están en proceso de restablecer.
Pico y placa para hoy 10 de septiembre
Pico y placa para hoy Para este 10 de septiembre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0.Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.
Transmilenio inicia operación
Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.