Movilidad en Bogotá este 25 de septiembre: muere motociclista en Teusaquillo

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 25 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Motociclista murió en siniestro vial con bus zonal en Teusaquillo
Un siniestro vial entre un bus zonal y un motociclista dejó una persona fallecida en la calle 34 con carrera 19, en la localidad de Teusaquillo, sentido occidente-oriente. Con corte a las 6:32 a. m., unidades de Tránsito y criminalística se desplazaban al lugar para atender el hecho y adelantar las diligencias correspondientes.
Pico y placa para hoy
Para este 25 de septiembre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0 . Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.
Transmilenio empieza operación
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.