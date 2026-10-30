 

Publicidad
En Vivo

Movilidad en Bogotá este 30 de octubre: consulte las restricciones y estado de las vías

Para planear mejor su ruta este 30 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 30 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave

Choque entre dos vehículos bloquea intersección de la avenida Mutis

Un siniestro vial entre un bus zonal de TransMilenio y un vehículo de servicio especial afecta la movilidad en la avenida Mutis con transversal 93, en el occidente de Bogotá, durante la mañana de este viernes 30 de octubre.

Según el reporte de las autoridades, entregado a las 5:17 a. m., el accidente mantiene completamente bloqueada la intersección y genera tráfico lento en el sector. Unidades de Tránsito de Bogotá atienden la situación, mientras se recomienda a los conductores tomar vías alternas.

Actualización clave

Pico y placa para hoy

Para este 30 de octubre, la restricción aplica para vehículos 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Le puede interesar

Bogotá

Alta congestión vehicular en la vía La Calera: unidad de tránsito regula el tráfico

Bogotá

Movilidad en Bogotá en vivo: buses de TM vuelven al carril exclusivo en la NQS con 45

Bogotá

Movilidad en Bogotá: día cierra con accidente en la Av Suba y la estación Niza sin servicio
Actualización clave

Transmilenio empieza operación

TransMilenio inició su operación este viernes 30 de octubre sin registrar novedades que afecten la prestación del servicio en Bogotá. Por el momento, el sistema opera sin contratiempos. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de TransMilenio para mantenerse informados sobre posibles cambios durante la jornada.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá hoy

Movilidad

Movilidad en Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Pico y Placa para hoy

Transmilenio
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido