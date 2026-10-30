Movilidad en Bogotá este 30 de octubre: consulte las restricciones y estado de las vías

Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 30 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Un siniestro vial entre un bus zonal de TransMilenio y un vehículo de servicio especial afecta la movilidad en la avenida Mutis con transversal 93, en el occidente de Bogotá, durante la mañana de este viernes 30 de octubre.

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Según el reporte de las autoridades, entregado a las 5:17 a. m., el accidente mantiene completamente bloqueada la intersección y genera tráfico lento en el sector. Unidades de Tránsito de Bogotá atienden la situación, mientras se recomienda a los conductores tomar vías alternas.

Para este 30 de octubre, la restricción aplica para vehículos 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

TransMilenio inició su operación este viernes 30 de octubre sin registrar novedades que afecten la prestación del servicio en Bogotá. Por el momento, el sistema opera sin contratiempos. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de TransMilenio para mantenerse informados sobre posibles cambios durante la jornada.