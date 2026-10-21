Movilidad martes 20 de octubre: Reportan congestión en la troncal de la Caracas Centro

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este martes 20 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Reportan congestión en troncal de la Caracas Centro
Ante la reducción del paso a un solo carril en la avenida Caracas, sentido sur-norte, entre las calles 34 y 63, por las obras del Metro, se presenta congestión en el corredor. Se registra baja velocidad de circulación de los buses, lo que puede generar retrasos en la prestación del servicio.
Se normaliza flujo en la Vía al Llano
Tras retirar el camión de la vía, fluye con normalidad el ingreso a la ciudad por la vía al Llano
Accidente con camión en la Vía al Llano
Se registra bloqueo total de calzada en el ingreso a Bogotá por la vía al Llano (calle 110 Sur con Cra. 8 Este), por volcamiento de un camión. Se habilitó contraflujo.
Inundaciones por lluvias en Engativá
Las fuertes lluvias que se registran en el occidente de Bogotá provocaron una inundación en la transversal 93 con calle 51, en la localidad de Engativá.
Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, encender las luces y transitar con precaución por este sector para evitar siniestros viales.
Se normaliza tráfico en cercanías de El Dorado
Tras varias horas de trancones y tránsito lento por el alto flujo vehicular en la calle 26, las autoridades de tránsito confirmaron normalidad en el sector.
Tránsito lento en la Autonorte con calle 235
Siniestro vial entre camión y motocicleta la localidad de Suba, Autonorte con calle 235, sentido norte – sur.
Pico y placa
Para este martes 20 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.
Transmilenio empieza operación
El sistema de transporte masivo de la capital empieza operación con normalidad.