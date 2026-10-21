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Movilidad martes 20 de octubre: Reportan congestión en la troncal de la Caracas Centro

Para planear mejor su ruta este martes 20 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este martes 20 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 20 de octubre de 2026 – 07:29 p. m.

Reportan congestión en troncal de la Caracas Centro

Ante la reducción del paso a un solo carril en la avenida Caracas, sentido sur-norte, entre las calles 34 y 63, por las obras del Metro, se presenta congestión en el corredor. Se registra baja velocidad de circulación de los buses, lo que puede generar retrasos en la prestación del servicio.

20 de octubre de 2026 – 07:00 p. m.

Se normaliza flujo en la Vía al Llano

Tras retirar el camión de la vía, fluye con normalidad el ingreso a la ciudad por la vía al Llano

20 de octubre de 2026 – 04:50 p. m.

Accidente con camión en la Vía al Llano

Se registra bloqueo total de calzada en el ingreso a Bogotá por la vía al Llano (calle 110 Sur con Cra. 8 Este), por volcamiento de un camión. Se habilitó contraflujo.

Le puede interesar
Actualización clave 20 de octubre de 2026 – 04:28 p. m.

Inundaciones por lluvias en Engativá

Las fuertes lluvias que se registran en el occidente de Bogotá provocaron una inundación en la transversal 93 con calle 51, en la localidad de Engativá.
Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, encender las luces y transitar con precaución por este sector para evitar siniestros viales.

Actualización clave 20 de octubre de 2026 – 11:45 a. m.

Se normaliza tráfico en cercanías de El Dorado

Tras varias horas de trancones y tránsito lento por el alto flujo vehicular en la calle 26, las autoridades de tránsito confirmaron normalidad en el sector.

Actualización clave 20 de octubre de 2026 – 07:20 a. m.

Tránsito lento en la Autonorte con calle 235

Siniestro vial entre camión y motocicleta la localidad de Suba, Autonorte con calle 235, sentido norte – sur.

Actualización clave 20 de octubre de 2026 – 06:02 a. m.

Pico y placa

Para este martes 20 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Actualización clave

Transmilenio empieza operación

El sistema de transporte masivo de la capital empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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