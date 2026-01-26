Movilidad hoy 26 de enero: grave accidente se registró en la Autonorte

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Para planear mejor su ruta este 26 de enero y llegar a tiempo a sus destinos, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

En la Autopista Norte con calle 195, en el sentido Bogotá-Chía, se registró un grave accidente en el que falleció una persona. Pasadas las 2:00 de la mañana un camión atropelló a un peatón. El accidente obligó al cierre de la vía durante varias horas, mientras se realizaba el levantamiento del cadáver.

Pico y placa para hoy Para este 26 de enero la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Para los taxis la restricción aplica para los que tienen placas terminadas en 9 y 0.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.