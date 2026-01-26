Logo El Espectador
Movilidad hoy 26 de enero: grave accidente se registró en la Autonorte

Para planear mejor su ruta este 26 de enero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo opera Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
26 de enero de 2026 - 10:31 a. m.
Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Para planear mejor su ruta este 26 de enero y llegar a tiempo a sus destinos, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 6 horas

Accidente fatal en la Autonorte

En la Autopista Norte con calle 195, en el sentido Bogotá-Chía, se registró un grave accidente en el que falleció una persona. Pasadas las 2:00 de la mañana un camión atropelló a un peatón. El accidente obligó al cierre de la vía durante varias horas, mientras se realizaba el levantamiento del cadáver.

Actualización claveHace 6 horas

Pico y placa para este 26 de enero

Pico y placa para hoy Para este 26 de enero la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Para los taxis la restricción aplica para los que tienen placas terminadas en 9 y 0.

Actualización claveHace 6 horas

Operación en Transmilenio

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
