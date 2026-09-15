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Movilidad en Bogotá: tenga en cuenta esta información para planear su ruta

Para planear mejor su ruta este 15 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
15 de septiembre de 2026 – 06:32 a. m.
Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur
Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 15 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 15 de septiembre de 2026 – 06:31 a. m.

Siniestro vial en la localidad de Engativá

Se registra un choque entre automóvil y ciclista en la Av. Calle 80 con carrera 119, sentido oriente-occidente. Hay afectación de un carril. Policía de tránsito y ambulancia, asignadas.

Actualización clave 15 de septiembre de 2026 – 06:29 a. m.

Pico y placa para hoy

Para este 15 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Actualización clave 15 de septiembre de 2026 – 06:29 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

 

           

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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