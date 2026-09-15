Movilidad en Bogotá: tenga en cuenta esta información para planear su ruta

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 15 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Siniestro vial en la localidad de Engativá
Se registra un choque entre automóvil y ciclista en la Av. Calle 80 con carrera 119, sentido oriente-occidente. Hay afectación de un carril. Policía de tránsito y ambulancia, asignadas.
Pico y placa para hoy
Para este 15 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.
Transmilenio empieza operación
El sistema empieza operación con normalidad.