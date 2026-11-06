Movilidad en vivo, hoy, viernes 6 de noviembre: así está el tráfico en Bogotá

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este viernes 6 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pilas con el reversible de la avenida Esperanza.

Tránsito le recuerda a los conductores: "recordamos a quienes ingresan a la ciudad por la Calle 13 y a quienes transitan entre las carreras 103 y 128, que la medida estará implementada hasta las 9:30 a.m".

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📢 ¡Ya inició el reversible en la Av. Esperanza!



Recordamos a quienes ingresan a la ciudad por la Calle 13 y a quienes transitan entre las carreras 103 y 128, que la medida estará implementada hasta las 9:30 a.m.



👮Nuestras unidades en el punto realizando #GestiónDelTráfico pic.twitter.com/XvN9HmllJQ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 6, 2026

Para este viernes 6 de noviembre, la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

⚠️Importante



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:



🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/7kHnq37Oaz — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 6, 2026

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.