Movilidad en vivo, hoy, viernes 6 de noviembre: así está el tráfico en Bogotá

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este viernes 6 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Reversible en la av. Esperanza
Pilas con el reversible de la avenida Esperanza.
Tránsito le recuerda a los conductores: "recordamos a quienes ingresan a la ciudad por la Calle 13 y a quienes transitan entre las carreras 103 y 128, que la medida estará implementada hasta las 9:30 a.m".
Pico y placa para hoy
Para este viernes 6 de noviembre, la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.
Transmilenio empieza operación
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.