Movilidad hoy 10 de noviembre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Panorámicas de los cierres de los puentes de la Calle 13 con Américas y 50 Foto: El Espectador - José Vargas

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 10 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad, el pico y placa para hoy, qué vías están cerradas, rutas alternas, cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 10 de noviembre, la restricción aplica para vehículos con la placa terminada en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.