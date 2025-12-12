Movilidad 12 de diciembre: madre y su bebé murieron tras chocar contra árbol en la Av. Mutis

Uno de ellos falleció Foto: Efraín Arce

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 12 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Sobre las 4 de la mañana, la Secretaría de Movilidad reportó un accidente de tránsito que involucró a un vehículo particular el cual terminó chocando contra un árbol, sobre la Av. Mutis con Av. Rojas, en inmediaciones al Jardín Botánico.

Los ocupantes al parecer era una mujer y su hijo de cerca de 1 año, quienes fallecieron en el lugar. Un tercer ocupante fue trasladado a un centro asistencial.

El lugar fue acordonado y el CTI de la Fiscalía ya realizó el levantamiento de los cuerpos.

Pico y placa para hoy Para este 12 de diciembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en tres y cuatro (3-4).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.