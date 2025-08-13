Movilidad hoy, 13 de agosto: cierres viales por cortejo fúnebre de Miguel Uribe

Cambio en el sistema del Pico y Placa en Bogotá. ahora es por días pares e impares desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. de cada día hábil. Foto: Óscar Pérez

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 13 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Restricciones para la movilidad este 13 de agosto

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.: cierre en el cuadrante entre Calle 7 y Av. Calle 19 y entre Av. Carrera 10 y Carrera 7.

De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.: Av. Carrera 7 entre Calles 11 y 26.

De⁠9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Av. Calle 26 entre Av. NQS y Cra. 5

De 9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y Cra. 17

Cabe recordar que desde el pasado 9 de agosto se implementaron estos cierres que permanecerán vigentes hasta el 13 de agosto hasta las 4:00 p.m.:

⁠Av. Calle 19 entre carreras 4 y 10.

⁠Calzada oriental mixta de la Av. Carrera 10 entre Av. Calle 6 y Av. Calle 26

Desde el 9 de agosto permanecen cierres que irán hasta el 13 de agosto. Este es el plan detallado.https://t.co/3TFHP22AzX — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) August 12, 2025

Pico y placa para hoy Para este miércoles 13 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

🔔Atención



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:



🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5

❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:

🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5

❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

🔉Seguirá funcionando de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Transmilenio empieza operación: reportan anomalías en Usme por siniestro vial.

Estación Socorro (Troncal Usme) hacia el norte: Se presenta un siniestro vial en carril mixto con invasión al carril exclusivo de TransMilenio, lo que causa represamiento de flota, algunos servicios pueden presentar atrasos. Personal en el punto agilizando paso.