La nueva estructura tendrá 461 metros de longitud, cuatro carriles y conexiones pensadas para integrar la avenida 68 con la carrera Séptima.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Movilidad hoy 14 de septiembre: inicia desmonte de puente en la carrera 7 con calle 100 Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 14 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Este lunes empieza el desmonte del puente vehicular de la calle 100 con carrera séptima y con ello, da paso al inicio de la construcción del grupo 1 del corredor verde.

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El desmonte de esta estructura, agregó el IDU, se da por razones de que no cumple con las normas de sismoresistencia, pues fue construido en los años 60. Además, solo cuenta con dos carriles.

El nuevo puente, entonces, se proyecta esté listo aproximadamente a finales de 2027, tendrá una mayor longitud (461 m frente a los 205 metros del puente actual) y será más ancho (pasará de 10.50 metros a 16.20 m), lo que permitirá ampliar a cuatro carriles: uno por sentido a dos por sentido, -occidente-oriente y oriente-occidente-.

placa para hoy Para este 14 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

El sistema empieza operación con normalidad.