Movilidad hoy 14 de septiembre: inicia desmonte de puente en la carrera 7 con calle 100

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 14 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Inicia desmonte de puente vehicular en la carrera 7 con calle 100
Este lunes empieza el desmonte del puente vehicular de la calle 100 con carrera séptima y con ello, da paso al inicio de la construcción del grupo 1 del corredor verde.
El desmonte de esta estructura, agregó el IDU, se da por razones de que no cumple con las normas de sismoresistencia, pues fue construido en los años 60. Además, solo cuenta con dos carriles.
El nuevo puente, entonces, se proyecta esté listo aproximadamente a finales de 2027, tendrá una mayor longitud (461 m frente a los 205 metros del puente actual) y será más ancho (pasará de 10.50 metros a 16.20 m), lo que permitirá ampliar a cuatro carriles: uno por sentido a dos por sentido, -occidente-oriente y oriente-occidente-.
Pico y placa para hoy
placa para hoy Para este 14 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.
Transmilenio empieza operación
El sistema empieza operación con normalidad.