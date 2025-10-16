Logo El Espectador
Movilidad hoy, 16 de octubre: muere motociclista en accidente sobre la Av. Rojas

Para planear mejor su ruta este 16 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
16 de octubre de 2025 - 11:36 a. m.
Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 16 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Muere motociclista en accidente sobre la Av. Rojas

Se presenta siniestro vial con fatalidad entre motociclista y bus zonal en la localidad de Engativá, Av. Rojas con calle 55, sentido Norte - Sur. La vía se encuentra cerrada. Unidad de criminalística de la Policía Judicial realiza el levantamiento del cadáver.

Pico y placa para hoy Para este 16 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
