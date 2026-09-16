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Movilidad hoy, 16 de septiembre: se reportan protestas en varios puntos de Bogotá

Para planear mejor su ruta este 16 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de septiembre de 2026 – 10:31 a. m.
Foto: Redes sociales

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 16 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 16 de septiembre de 2026 – 10:18 a. m.

Se reportan protestas en varios puntos de Bogotá

A esta hora, en varios sectores de la capital, se reportan bloqueos y manifestaciones:

  • Ni una más, no más silencio

Universidad Libre – Av. Rojas con Cll. 53 (Engativá)

Estudiantes mujeres denuncian hechos de violencia de género al interior de la Universidad. Informan que el pliego de peticiones ya fue recibido por el decano y el administrador de la universidad. Realizan bloqueos cada 15 minutos en la intersección de la Av. Rojas con Cll. 53, sentido sur–norte.

  • Plantón en contra del abuso | Colegio Atanasio Girardot Sede B

Colegio Atanasio Girardot Sede B – Cr. 23 #4-04 Sur (Antonio Nariño)

Padres de familia denuncian casos de abuso sexual por tocamiento cometidos al parecer por uno de los docentes de educación física. La denuncia ya fue interpuesta en Fiscalía. "Los amenazaba diciendo que iba a llamar a la policía si contaban algo. La rectora no nos da respuesta", reclamó una madre de familia en entrevista con CityNoticias.

  • ¡Descontar el salario por luchar es inaceptable!

Secretaría de Educación (Teusaquillo)

La Secretaría de Gobierno evidencia una persona relacionada con la convocatoria, quien inicia la instalación de una carpa y permanece a la espera de la llegada de más asistentes.

Actualización clave 16 de septiembre de 2026 – 06:15 a. m.

Pico y placa para hoy

Para este 16 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Actualización clave 16 de septiembre de 2026 – 06:15 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

 

           

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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