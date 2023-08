Movilidad hoy, 18 de agosto: así está el tráfico en las vías de Bogotá

(6:55 am) *Atención* No se tiene hora y fecha de apertura al tráfico vehícular por la magnitud del derrumbe especialmente en Guayabetal. Si usted no ha iniciado su viaje, le recomendamos abstenerse de salir para que no quede en los trancones por los puntos de control.Esté atento! pic.twitter.com/Sgcr9uBYLZ