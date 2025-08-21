Movilidad hoy, 21 de agosto: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 21 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este 21 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.