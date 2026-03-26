Movilidad hoy, 26 de marzo: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Siniestro vial entre bus y automóvil en la localidad de Kennedy, Av. Boyacá con Calle 9, sentido Sur-Norte.
[05:20 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre bus y automóvil en la localidad de Kennedy, Av. Boyacá con Calle 9, sentido Sur Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 26, 2026
🟠Alto flujo vehicularen el corredor de la Av. Boyacá.⚠️
👮♂️Se gestiona unidad de tránsito. pic.twitter.com/cNWcq5ydch
Pico y placa para hoy Para este 26 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1-2.
Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.
Por Redacción Bogotá
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