Movilidad hoy, 26 de noviembre: conductor chocó contra un andén en Usaquén

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 26 de noviembrey llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Conductor chocó contra objeto fijo en la localidad de Usaquén, camioneta colisiona contra un poste, en la carrera 9 con calle 119, en sentido Sur - Norte. Unidad de Tránsito asignada.

Para este miércoles 26 de noviembre, la restricción aplica para vehículos terminados con placas 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy miércoles día PAR:



🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



El sistema empieza operación con normalidad.