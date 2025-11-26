Logo El Espectador
Movilidad hoy, 26 de noviembre: conductor chocó contra un andén en Usaquén

Para planear mejor su ruta este miércoles 26 de noviembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
26 de noviembre de 2025 - 12:03 p. m.

Actualizaciones clave

Foto: Archivo Particular
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 26 de noviembrey llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Choque simple

Conductor chocó contra objeto fijo en la localidad de Usaquén, camioneta colisiona contra un poste, en la carrera 9 con calle 119, en sentido Sur - Norte. Unidad de Tránsito asignada.

Actualización claveHace 6 horas

Pico y placa

Para este miércoles 26 de noviembre, la restricción aplica para vehículos terminados con placas 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio arranca servicio

El sistema empieza operación con normalidad.

Actualizaciones clave

