Movilidad: colapso vial en la calle 80 por accidente en vía Siberia-Funza

Para planear mejor su ruta este viernes 26 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

26 de septiembre de 2025 - 11:22 a. m.
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este viernes 26 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este viernes 26 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3,4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placas terminadas en 1 y 2.

Actualización claveHace 5 horas

Tránsito lento en la calle 80, a la salida de Bogotá, por accidente en vía Siberia-Funza

La madrugada de este viernes 26 de septiembre, autoridades de tránsito de la capital confirmaron alta congestión vehicular en el corredor vial de la calle 80 por cuenta de un accidente en la vía Siberia-Funza entre un camión y una grúa que generó la caída de una estructura sobre uno de los vehículos involucrados.

El siniestro generó el colapso en ambos sentidos de la vía. A la hora no hay paso para vehículos que intentan ingresar o salir de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

El sistema de transporte masivo de la ciudad reportó inicio de operaciones sin novedades que afecten la normal prestación del servicio.

