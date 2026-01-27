Movilidad hoy: alto tráfico, accidentes e inundaciones este 27 de enero

Trancones en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 27 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Debido a las lluvias de las últimas horas, se presenta inundación en el puente de la Av. Calle 80 con Av. Caracas. Secretaría de Movilidad asigna Unidad de Bomberos Bogotá. Personal del Acueducto Bogotá en desplazamiento.

[06:34 a.m.] #GestiónDelTráfico | Debido a las lluvias de las últimas horas, se presenta inundación en el box culvert de la Av. Calle 80 con Av. Caracas. Se asigna unidad de @BomberosBogota, personal del @AcueductoBogota en desplazamiento. pic.twitter.com/eQDqYzUjOr — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2026

La Secretaría de Movilidad reporta a esta hora alto flujo vehicular en corredores como la Avenida Boyacá, a la altura del centro comercial El Edén; la Av. Ciudad de Cali entre calles 41 sur hasta la calle 38 sur; y la Autopista Sur entre Terreros y la Av. Bosa.

También se reportan accidentes en la Av. Guayacanes con calle 6, Av. Ciudad de Cali con Av. Centenario y Av. El Dorado.

Siniestro vial en la localidad de Puente Aranda: automóvil colisiona contra poste en la calle 13 con carrera 43, sentido oriente-occidente.

Pico y placa para hoy Para este 27 de enero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.