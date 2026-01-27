Logo El Espectador
Movilidad hoy: alto tráfico, accidentes e inundaciones este 27 de enero

Para planear mejor su ruta este 27 de enero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
27 de enero de 2026 - 11:47 a. m.
Trancones en Bogotá
Trancones en Bogotá
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 27 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

6:38 a. m.: inundación en puente de la Av. Calle 80 con Av. Caracas.

Debido a las lluvias de las últimas horas, se presenta inundación en el puente de la Av. Calle 80 con Av. Caracas. Secretaría de Movilidad asigna Unidad de Bomberos Bogotá. Personal del Acueducto Bogotá en desplazamiento.

Actualización claveHace 5 horas

6:35 a. m.: alto flujo en vías principales de Bogotá

La Secretaría de Movilidad reporta a esta hora alto flujo vehicular en corredores como la Avenida Boyacá, a la altura del centro comercial El Edén; la Av. Ciudad de Cali entre calles 41 sur hasta la calle 38 sur; y la Autopista Sur entre Terreros y la Av. Bosa.

También se reportan accidentes en la Av. Guayacanes con calle 6, Av. Ciudad de Cali con Av. Centenario y Av. El Dorado.

Actualización claveHace 6 horas

5:11 a. m.: siniestro vial en Puente Aranda

Siniestro vial en la localidad de Puente Aranda: automóvil colisiona contra poste en la calle 13 con carrera 43, sentido oriente-occidente.

Pico y placa para hoy Para este 27 de enero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

