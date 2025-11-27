Movilidad hoy, jueves 27 de noviembre: reportan congestión en la av. Ciudad de Cali

Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación. Foto: Cristian Garavito

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este jueves 27 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

[06:57 a.m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en la Av. Cali con Av. Américas debido a choque simple y bus varado que se tenía en la vía. Los vehículos fueron retirados y se recupera la movilidad.



En horas de la madrugada, se reportó la muerte de un peatón en un accidente con un bus biarticulado, en la calle 12 con avenida Caracas.

[12:39 p.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial con fatalidad entre biarticulado y peatón en la Av. Caracas con calle 12, sentido Sur- Norte.



Para este jueves 27 de noviembre, la restricción aplica para vehículos terminados con placas 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

El sistema empieza operación con normalidad.