Movilidad hoy, 3 de diciembre: caos en la entrada de Bogotá por tractomula varada

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 3 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Desde la madrugada de este miércoles, un tractocamión del Ejército que transportaba cerca de 32 toneladas de anfo (explosivo) con destino a Indumil en Soacha, quedó varado sobre el carril principal de la entrada de Bogotá, más exactamente a la altura de la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur (Centro comercial Bima).

En el punto, ya se encuentran policías de tránsito, grupo guía y agentes civiles regulando el tráfico. Sin embargo, recomiendan tomar rutas alternas como:

Carrera séptima

Vía Guaymaral

Las autoridades indicaron que serán al menos dos horas más de trancón, pues se espera que llegue otro tractocamión que recoja la mercancía.

Desde Transmilenio también informaron el retraso de rutas del SITP como la 291, E44, L919, T25 y entre otros.

Pico y placa para hoy Para este 3 de diciembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en siete y ocho (7-8).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.