Movilidad hoy, 3 de diciembre: caos en la entrada de Bogotá por tractomula varada

Para planear mejor su ruta este 3 de diciembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
03 de diciembre de 2025 - 12:28 p. m.
El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles
Foto: Secretaría de Movilidad
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 3 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Continúa la afectación vial en la Autopista norte

Desde la madrugada de este miércoles, un tractocamión del Ejército que transportaba cerca de 32 toneladas de anfo (explosivo) con destino a Indumil en Soacha, quedó varado sobre el carril principal de la entrada de Bogotá, más exactamente a la altura de la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur (Centro comercial Bima).

En el punto, ya se encuentran policías de tránsito, grupo guía y agentes civiles regulando el tráfico. Sin embargo, recomiendan tomar rutas alternas como:

  • Carrera séptima
  • Vía Guaymaral

Las autoridades indicaron que serán al menos dos horas más de trancón, pues se espera que llegue otro tractocamión que recoja la mercancía.

Desde Transmilenio también informaron el retraso de rutas del SITP como la 291, E44, L919, T25 y entre otros.

Tractocamión varado en la localidad de Suba

Se reporta un tractocamión varado en la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur. Autoridades de tránsito sugieren tomar la carrera séptima.

Pico y placa para hoy Para este 3 de diciembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en siete y ocho (7-8).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

