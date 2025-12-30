Movilidad hoy, 30 de diciembre: alta congestión vehicular en salidas de Bogotá

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 30 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Se registra alta congestión vehicular saliendo de la ciudad por:

Calle 80

Vía Bogotá-Villavicencio

Autopista Sur

Av. Centenario (Calle 13)

Grupo Guía, Agentes Civiles y Policía de Tránsito gestionan el tráfico en los corredores.

Pico y placa para hoy Para este 30 de diciembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en tres y cuatro (3-4).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.