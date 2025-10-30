Movilidad hoy, 30 de octubre: se reportan varios puntos de manifestación

Trancones en el sector de Venecia al sur de Bogotá debido a las obras viales de la zona para el futuro puente de la av 68 con autopista sur Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 30 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Transmilenio reporta varios puntos de manifestación en la ciudad que generan afectaciones en la operación:

📍Carrera 79 con Calle 39a sur

A la hora se presenta bloqueo en este punto. Los servicios de Sitp y la ruta alimentadora 8-4 Corabastos activan desvíos.

📍 Carrera séptima con calle 32

Por bloqueos sobre el corredor, los servicios de buses zonales activan desvíos sobre el sector.

📍 Autopista sur con Av. Villavicencio

Por manifestación ajena a la operación sobre el corredor, la flota zonal realiza desvíos en el sector.

Pico y placa para hoy Para este 30 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.